Infopunt Palliatieve Zorg biedt antwoord op al je vragen over palliatieve zorg, rouwzorg en levenseinde: “We willen het taboe doorbreken”

RoeselareNetwerk Palliatieve Zorg De Mantel vzw bundelt de krachten met kenniscentrum ARhus voor het Infopunt Palliatieve Zorg. In het voormalige Roeselaarse Moederhuis kan je voortaan op afspraak terecht om boeken en andere materialen omtrent palliatieve zorg te ontlenen of een afspraak met een medewerker van De Mantel. Ook zetten De Mantel en ARhus voortaan ook samen voordrachten op. “Ons initiatief is uniek in Vlaanderen”, aldus Dries Messeyne, directeur-coördinator van De Mantel.

Palliatieve zorg is en blijft voor velen een heikel thema. “Veel mensen hebben er schrik van. En dat vooral door een misvatting”, vertelt Messeyne. “Palliatieve zorg staat niet synoniem met terminale zorg. Palliatieve zorg is de zorg aan mensen waarbij genezing niet meer mogelijk is. Die kan nog maanden of zelfs jaren duren. Als Netwerk Palliatieve Zorg vinden wij het belangrijk om de kennis rond palliatieve zorg en de palliatieve zorg te bevorderen, het taboe te doorbreken en een breed publiek te bereiken. Daarom benaderden we ARhus.”

Expertise

De Mantel had al langer een eigen bibliotheek met boeken, dvd’s, spelmateriaal, troostkoffers,… over rouwverwerking, levenseinde, afscheid en verdriet. Dit voor zowel volwassenen als kinderen. Maar die items werden tot nu toe enkel gebruikt door professionelen en studenten. Om dat verder open te trekken, zijn al die materialen nu opgenomen in de catalogus van ARhus. “De Mantel heeft een enorme expertise over het thema en zij zijn dan ook als experts best geplaatst om een collectie te maken en aan te vullen”, oordeelt Yves Rosseel, directeur van ARhus. “Samen gaan we investeren om die collectie verder uit te breiden, maar ze blijft wel op locatie bij De Mantel, waar de geïnteresseerden over de vloer komen.”

Beide partners zullen ook samen voordrachten opzetten over zorg in de iets bredere context. “Daarnaast wil het Infopunt ook een Open Huis zijn. Als toegevoegde waarde kunnen mensen er ook een afspraak maken met een palliatief expert, een psycholoog of maatschappelijk werker.”

Het Infopunt langs de Gasthuisstraat is open op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 17 uur. Een gratis afspraak maken kan via 051/24.83.85. Ook het ontlenen van materiaal is gratis.

LEES OOK:

Volledig scherm Het Infopunt Palliatieve Zorg vind je in het voormalige Moederhuis. © Maxime Petit