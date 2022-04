Infomoment over mogelijke nieuwe bedrijventerreinen

De provincie West-Vlaanderen maakt in samenwerking met de gemeenten van de economische subregio Roeselare, zijnde Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare en Staden, een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op om nieuwe locaties voor bedrijventerreinen in deze subregio te vinden. In de startnota, de eerste stap in het planproces, zijn er verschillende potentiële locaties aangeduid waar bedrijvigheid een plek kan krijgen. Dit wordt nu voorgelegd tijdens een periode van publieke raadpleging die loopt van maandag 2 mei tot en met vrijdag 1 juli. Iedereen kan ideeën meegeven over de locaties of andere opmerkingen indienen. Hieromtrent organiseert de provincie op dinsdag 10 mei een infomarkt in de Roeselaarse Sint-Amandskerk. Je kan er tussen 16 en 20 uur doorlopend terecht om om de plannen in te kijken, vragen te stellen of een inspraakreactie in te dienen. Alle informatie over het PRUP en praktische info omtrent het infomoment is te vinden op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare.