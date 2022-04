Induce Dans & Beweeg brengt vijf optredens in één weekend

Induce Dans & beweeg, de dansschool langs de Mandellaan die al 15 jaar gerund wordt door Ann-Sophie Vandenweghe, staat voor het eerst in lange tijd opnieuw op het podium van CC De Spil. Ze trekken dan ook alle registers open. “Corona hakte er ook voor onze kinderen en jongeren zwaar in”, vertelt Ann-Sophie. “Tijdens de voorbije twee jaar stond de vrijetijdsbeleving van de doelgroep op een laag pitje. Maar eindelijk is het zo ver en kunnen we terug dansen en optreden. Het is ondertussen 3 jaar geleden dat we onze show in De Spil konden verzorgen maar nu is het terug zo ver: vanaf vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei toveren we CC De Spil vijf maal om tot een dansarena.” Zowel kleuters als volwassenen zullen er het beste geven want er zowel op zaterdag 30 april als zondag 1 mei een kinderdansoptreden. Dit respectievelijk om 13.45 uur en 10.30 uur. Daarnaast zijn er ook dansoptredens voor iedereen vanaf het derde leerjaar, middelbaar en volwassenen. Dit op vrijdag 29 april om 19 uur, zaterdag 30 april om 17 uur en zondag 1 mei om 15 uur. Je mag je verwachten aan schattige kleuterdansjes, stoere hiphop, topballet, wervelende moderne compagnie-stukken, de coolste TikTok-moves, een musical-spektakel, …. Meer info en tickets via https://www.despil.be/agenda/509/Dansoptreden/Induce.