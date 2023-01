Indringer opgepakt na betrapping in badkamer: “Vergist van woning.”

Rond 4.30 uur hoorden de bewoonster lawaai. Even voordien had haar partner, die vroeg op moest om te gaan werken maar eerst nog een sigaretje rookte, ook al geritsel in het struikgewas gehoord. Kort nadat hij naar het werk vertrokken was, hoorde zijn partner in de badkamer toch nog lawaai. Ze maakte zich ongerust en belde haar partner op. Die maakte meteen rechtsomkeer en kon in de badkamer inderdaad een jongeman aantreffen. Wat volgde was een schermutseling waarna de indringer er in slaagde naar buiten te lopen. Een muts en schoenen, die hij buiten had uitgedaan vooraleer hij over een muurtje klom, bleven achter. De bewoner zette de achtervolging in maar raakte het spoor bijster. Ondertussen was ook de politie verwittigd. Op basis van een goede persoonsbeschrijving kon de indringer even later in de buurt opgepakt worden. Hij verklaarde dat hij op zoek was naar drugs maar zich van woning had vergist. “We schrokken ons rot”, aldus de bewoners.