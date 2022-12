Inbreker van bestelwagens riskeert 18 maanden cel: “Hij kende speciaal trucje om bestelwagens te openen.”

De man pleegde in april en juni maar liefst 9 inbraken in bestelwagens. Hij deed dat in Roeselare, Wervik, Zonnebeke en Kortrijk. Telkens ging hij aan de haal met enkele duizenden euro’s aan werkmateriaal. “Dat verkocht hij later door in Rijsel”, zegt het Openbaar Ministerie. De man liep tegen de lamp toen de politie in Roeselare overging tot een controle van een auto met Franse Nummerplaat. “De bestuurder reed ineens heel snel weg toen hij de politie opmerkte, maar iets verder zette hij zich toch aan de kant. Beklaagde zat aan het stuur, op de passagiersstoel zat een minderjarige. De koffer stak vol werkmateriaal. Op bepaalde dozen stond een naam vermeld. Toen de politie die persoon ging ondervragen, zei hij dat er die nacht inderdaad was ingebroken in de bestelwagen van zijn werkgever. Hij herkende ook verschillende toestellen. De minderjarige passagier zei dat beklaagde een speciaal trucje kende om bestelwagens open te krijgen.” Verder onderzoek kon A. S. (29) linken aan verschillende andere feiten. De politie slaagde erin om te bewijzen dat beklaagde verantwoordelijk was voor in totaal 9 inbraken. De man was niet aanwezig voor zijn proces. Ook in Frankrijk werd hij al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij riskeert 18 maanden gevangenisstraf. De rechter velt een vonnis op 23 januari.