Inagro reikt landbouwers helpende hand op het veld via agrorobot

Oekene Zomerse orgelbespe­lin­gen in Oekense Sint-Martinus­kerk

Cultuurwerking Oekene Inviteert zet deze zomer het historisch Van Peteghemorgel uit 1781 dat ondergebracht is in de Oekense Sint-Martinuskerk in de kijker. Dit via drie zomerse orgelbespelingen. Nederlander Johan Brouwer mag op zaterdag 30 juli de spits afbijten met een concert waarbij hij niet alleen het orgel maar ook klavecimbel speelt. Op zaterdag 6 augustus is het vervolgens de beurt aan Luk Bastiaens en op zaterdag 13 augustus laat Jean-François Pichon van zich horen. De concerten starten telkens om 16 uur en worden gevolgd door een zomerse evaluatiereceptie. Tickets kosten 10 euro. Meer info via https://oekenenv.wordpress.com/oekene-inviteert/klassiek/.

11 juli