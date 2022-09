Inagro opent de deuren tijdens Dag van de Landbouw

Inagro ligt in het hartje van West-Vlaanderen, een zeer intensieve en innovatiegedreven land- en tuinbouwregio. Ze voeren onderzoek op het gebied van innovatie en duurzaamheid in de landbouwsector. Daarnaast geven ze onafhankelijk advies op maat van land- en tuinbouwers, dat getest werd in de praktijk. Inagro heeft ook een eigen proefbedrijf voor biologische landbouw.

Tijdens de Dag van de Landbouw krijg je via rondleidingen een inkijk in de laatste evoluties en innovaties in de biologische landbouw. Je leert er meer over de specifieke uitdagingen van de biolandbouw en je ontdekt er hoe de onderzoekers op zoek gaan oplossingen voor allerlei problemen. Iedereen is welkom op zondag 18 september tussen 10 en 18 uur aan Gabriëlstraat 11 in Rumbeke-Beitem.