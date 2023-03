In Roeselare zwaarbewolkte ochtend en hevige regen

Roeselare huldigt Laureaten van de Arbeid

Het Roeselaarse stadsbestuur heeft zaterdag in ARhus de diploma’s uitgereikt aan de Laureaten van de Arbeid. Drie vrouwen werden gehuldigd. Dorine Casier kreeg het label Expert in de sector ‘Private Sociale Organismen’, Marianne Soetaert ontving het label Master in de sector ‘Kapsel - Esthetiek en Welnes - Fitness’ en tot slot was voor Nancy Mahieu het label Vaandeldrager van het beroep in de sector ‘Apothekers en Apotheekassistenten’ weggelegd. De titel van Laureaat van de Arbeid wordt elk jaar uitgereikt aan gemotiveerde burgers die speciale aandacht verdienen. De laureaten worden geselecteerd door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid.