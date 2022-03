IN BEELD. Start Dwars door Vlaanderen brengt massa op de been in Roeselare

De start van Dwars door Vlaanderen is al sinds 2007 een vaste waarde in Roeselare. Maar met een nieuw concept dit jaar door de werken aan het nieuwe stadhuis. Het wielerfeest verhuisde dan ook naar Stationsplein, terwijl het Polenplein en de Grote Markt werden omgevormd tot rennersdorp. Vooral op het Stationsplein liep het storm voor de rennersvoorstelling en de start door burgemeester Kris Declercq (CD&V) en Miss België Chayenne Van Aarle.

Volledig scherm Younited Cycling supporterde voor peter Jelle Wallaeys © Maxime Petit

Jelle Wallays

Op het Stationsplein kon je alvast niet naast de mannen en vrouwen van Younited Cycling, de Roeselaarse wielerclub voor dak- en thuislozen, kijken. Zij droegen een imposant spandoek met zich mee met daarop het opschrift: ‘Younited Roeselare steunt Speedy Wally’. “Enkele weken geleden mochten we bekendmaken dat Stadenaar Jelle Wallays peter is van onze club”, vertelt coach Ruben Terryn. “Hij steunt ons, dus het minste wat wij kunnen doen, is hem komen aanmoedigen. De voorbije dagen volgden we Jelle op de voet, want hij is licht gekwetst. We zijn dan ook dolblij dat hij vandaag aan de start komt.”

Volledig scherm Frans Beernaert volgde de rennersvoorstelling vanop een unieke plek. © Maxime Petit

Rustig plekje

Terwijl de wielerfans drumden om zo dicht mogelijk bij het podium en de renners te komen, wist Rumbekenaar Frans Beernaert het plekje met het beste zicht te veroveren. Hij had zich geïnstalleerd op een bankje aan de zijkant van podium en kon precies tussen twee werfhekken door piepen om zo alles in alle rust te volgen. “Een toevalstreffer”, lacht hij. “Ik liep hier langs, zette me even neer om te verpozen en ben blijven zitten, want ik kan hier perfect alles volgen en zelfs wat achter de schermen loeren. Mijn prognose voor vandaag? Eigenlijk mag om het even wie winnen van mij, maar ik ben wel benieuwd naar wat van der Poel zal doen.”

Volledig scherm Robin Soenen (kaki jas) en Emiliano Spillebeen (groene trui) wisten heel wat handtekeningen te scoren. © Maxime Petit

Handtekeningen

Robin Soenen en Emiliano Spillebeen hadden een volledige verkenningsronde achter de rug voor ze hun positie op het einde van de rennerscorridor in de Ooststraat innamen. Daar zagen ze alle renners passeren van het rennersdorp richting rennersvoorstelling en start. “Het is de perfecte plek om handtekeningen te scoren”, glundert Emiliano. “Robin is de koerskenner, terwijl ik het lef heb om de renners aan te spreken. Het lukt vlot vandaag. We konden al bijna alle renners van Pauwels Sauzen-Bingoal en Sport Vlaanderen-Baloise strikken. Maar de lat ligt hoger dan dat. We hopen nog een handtekening van Benoot, van der Poel of Podgacar te strikken.” Die laatste werd op het podium trouwens verwelkomd in het Sloveens door burgemeester Declercq.

Volledig scherm Georges Lansens genoot van de sfeer. © Maxime Petit

Ook rusthuis De Zilverberg was met enkele bewoners aanwezig om de wielersfeer op te snuiven. “Ik heb in de jaren ’50 zelf nog gekoerst”, zegt bewoner Georges Lansens, terwijl hij van zijn pintje nipt. “Al jaren kom ik naar de start van Dwars door Vlaanderen. Toen ik nog thuis woonde, maakte ik er altijd een uitstapje van. Ik ben dan ook blij dat het rusthuis het initiatief nam om te komen. We kregen bovendien een ereplaats, aan de zijkant van het podium. Alleen jammer dat presentator Karl Vannieuwkerke heel de tijd voor de renners staat.”

Goeie setting

Sportschepen José Debels vond dat het goed was. “We mogen spreken van een hoogdag voor Roeselare als wielerstad. Dankzij de timing tussen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen heeft Dwars door Vlaanderen een mooi deelnemersveld en het doet ook deugd dat er weer meer kan dan vorig jaar.” Toen weerklonk het startschot van Dwars door Vlaanderen eenmalig op Schiervelde en was er geen publiek welkom. “Dit jaar is het rennersdorp nog afgesloten, maar dat deert het publiek niet. Het Stationsplein blijkt ook een goeie setting voor de rennersvoorstelling en de start en biedt de kans om het peloton te laten passeren aan KOERS. Museum van de Wielersport. Al is de Grote Markt, waar nu de ploegbussen staan opgesteld, wel nog meer het hart van de stad. Maar we zullen die alternatieve locatie zeker evalueren met de wedstrijdorganisator.”

LEES OOK:

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. Catherine Van Eylen en haar man Wouter Vandenhaute. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. Ook de kersverse Miss België tekende present. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Het perron bleek een goeie plek om de start van Dwars door Vlaanderen van op grote hoogte te bekijken. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. Ook de handtekeningenjagers waren aanwezig. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. De seingevers stonden paraat. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. Ook de handtekeningenjagers waren aanwezig. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. Burgemeester Kris Declercq gaf het startschot. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. Tomas Van Den Spiegel (links) - CEO - FLANDERS CLASSICS © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Dwars door Vlaanderen: start in Roeselare. © Maxime Petit