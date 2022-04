IN BEELD. Roeselaarse 50-dagenviering verloopt rustig: “Fier op de jeugd”

Ardooie Dora Bossaert schrijft zich een weg naar de derde plaats nationaal bij Junior Journalist

15.000 leerlingen kropen in hun pen voor Junior Journalist, de creatieve schrijfwedstrijd van het Davidsfonds voor kinderen en jongeren tussen 10 en 18 jaar. Ook de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van gemeentelijke basisschool De Zonnebloem nemen deel en schreven een verhaal met als thema “Onze wereld na 2030”. Dora Bossaert viel in eigen gemeente in de prijzen met haar verhaal “Lola en de gouden druppel” dat vervolgens doorstroomde naar de provinciale en nationale jury. Vorig weekend kreeg ze, in het gezelschap van meester Johan Vervelle en Jan Gadeyne van Davidsfonds Koolskamp, tijdens de nationale prijsuitreiking in het Vlaams Parlement in Brussel te horen dat haar pennenvrucht binnen haar categorie de derde prijs veroverd had. Dora werd hiervoor beloond met een mooi prijzenpakket en verdiende felicitaties.

28 april