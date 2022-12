IN BEELD. Roeselaars kersthuisje creatief in tijden van energiecrisis: “Wel drie keer zoveel uitgegeven als anders aan elektriciteit voor alle lichtjes”

Roeselare Francis en Frédérique geven fakkel Bistro Chez Jacques door aan Olivier Desmet: “Opnieuw een plekje in de Gault & Millau veroveren zou mooi zijn”

Na zeven jaar nemen Francis Reynaert en Frédérique De Reuck afscheid van Bistro Chez Jacques. De combinatie met hun andere professionele bezigheden is te zwaar. Maar geen nood, de bistro aan de voet van de Roeselaarse Sint-Michielskerk heropent vrijdag al en is voortaan in handen van horecaondernemer Olivier Desmet. “Het bestaande concept van Bistro Chez Jacques blijft behouden”, garandeert hij.

15 december