IN BEELD. MSKA bakt geen 24 maar 31 uren pannenkoeken tegen kanker

“Onze actie is een overdonderend succes”, vertelt leerkracht en initiatiefnemer Andy Vandenberghe die met de stunt een belofte waarmaakt aan z’n schoonbroer die eerder dit jaar overleed aan kanker. “Ik had gehoopt dat we 2.000 pannenkoeken aan de man zouden kunnen brengen, maar er zijn er op voorhand 4.160 besteld. Dat is gigantisch.” De bakkerijafdeling van de middelbare school langs de Groenestraat moest dan ook een stevig tandje bijsteken. “In eerste instantie hebben we voor extra pannen gezorgd”, aldus Andy. “Aanvankelijk waren we van plan om continu met vier pannen te bakken, het zijn er uiteindelijk twaalf geworden. Ook zijn we onze 24 uur vroeger gestart. Gisteren (woensdag nvdr.) hebben we al vier uur gebakken in de namiddag en vandaag zijn we om 9 in plaats van om 12 uur gestart. Zeven uren extra dus in totaal. Zo hopen we niet alleen alle bestellingen te kunnen bolwerken, maar ook nog extra pannenkoeken te kunnen maken voor losse verkoop want tijdens de stunt is iedereen welkom om even te komen kijken en morgen (vrijdag nvdr.) zijn er ook pannenkoeken te koop in het winkeltje op onze campus. Het blijft de bedoeling dat we morgen rond de middag afronden.”