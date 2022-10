IN BEELD: Griezelen bij de ‘Haunted Carwash’ in Roeselare

Je auto laten afspuiten door een enge clown met een machete? Of wat dacht je van een skelet met een kettingzaag en een bebloede schort die plots opduikt aan je autoraam? Honderdtwintig automobilisten lieten zich vrijdagavond alvast gewillig de stuipen op het lijf jagen in de carwash in de Oostnieuwkerksesteenweg, inclusief aangepaste verlichting en bloedstollende muziek. Helemaal nieuw is dat er ook een spooky bar is, waar de klanten na afloop terecht kunnen om wat te bekomen met een kom pompoensoep, gemaakt door enkele heksen.