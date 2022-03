IN BEELD. Carnaval doet Roeselare herademen: “Dit hadden we allemaal nodig”

Combineer het eerste grootschalige evenement sinds het terugschroeven van de coronamaatregelen, stralend lenteweer en carnavalisten die al sinds 2019 niet meer voluit konden gaan. Het eindresultaat: een onovertroffen carnavalsdriedaagse. Die begon op vrijdag al met de aanstellingen van Steve ‘Gampie’ Van Gampelaere van de carnavalsvereniging De Caloriebommetjes tot prins Alexander XXXVI en Eddy Packet van RCV ’t Motje tot keizer Eddy I. Beiden moesten door corona noodgedwongen enkele jaren wachten op hun titel. “Het voelt enorm goed na al die tijd”, reageert Alexander XXXVI. “Het is al van in 2019 geleden dat ik me kandidaat stelde, en het was niet altijd makkelijk om gemotiveerd te blijven. Het was broodnodig dat we eindelijk weer ons ding konden doen. Het carnavalsvirus was wat weggezakt maar is helemaal opnieuw aangewakkerd.” “Het doet ongelooflijk goed dat we eindelijk weer carnaval mogen vieren”, pikt keizer Eddy I in. “Het is drie dagen alles geven.”