IN BEELD. Basisschool De Bever zwaait kleuterjuffen Els en Christa uit

Roeselare Rotary Mercurius geeft sociale doelen duw in de rug

Rotary Mercurius Roeselare, momenteel onder voorzitterschap van Bert Maes, toonde haar goed hart voor zes goede doelen. Tijdens hun middagvergadering in zaal Orchidee deelden ze een bedrag van in totaal 40.000 euro uit. Die centen werden verdeeld onder de Stichting Me to You die het onderzoek naar leukemie steunt, Het Ventiel dat paraat staat voor mensen met jongdementie, TEJO die jongeren met psychische problemen steunt, Vrienden der Blinden die instaat voor de opleiding van blindengeleide honden, crèche De Rust in Zuid-Afrika die de centen zal benutten om hun gebouwen te herstellen en om uitrusting aan te schaffen, Anima Sana en de MUG Heli, een project dat voormalig voorzitter Yves Peene nauw aan het hart ligt.

