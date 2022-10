IN BEELD. 1.000 jongeren vieren Dag van de Jeugdbeweging op Polenplein: “Positief vuurwerk”

Organisator van het initiatief was de Roeselaarse Jeugdraad die sinds dit jaar quasi volledig in een nieuw kleedje zit. “Dit is onze manier om de jeugd te bedanken”, zegt voorzitter Wolf France. “Het is niet zo evident dat zij zich in huidige tijden nog massaal engageren binnen de jeugdbewegingen en dat moet gevierd worden. Ik ben dan ook heel blij dat we hier vandaag zo’n 1.000 jongeren bijeenbrengen. Een succes!”