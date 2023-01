Impact coronacrisis op Roeselaarse horeca bleef beperkt

Roeselare Reizende belevings­ex­po voor jongeren 'WE(L) ZIJN JONG!' in De Vriend­schap

TEJO Roeselare, Therapeuten voor Jongeren, palmt de voormalige bibliotheek ‘De Vriendschap’ op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt in met de belevingsexpo ‘WE(L) ZIJN JONG!. Die expo is speciaal ontwikkeld voor jongerenen focust op het belang van je goed voelen en een positief zelfbeeld ontwikkelen, de nood aan een vertrouwenspersoon en de weg naar goede hulpverlening. ‘WE(L) ZIJN JONG!’ is alleen of in groep te bezoeken. De toegang is gratis maar bezoekers moeten wel vooraf reserveren via de website van ‘WE(L) ZIJN JONG!’. De reizende expo is nog tot en met 1 april 2023 te bezoeken. Daarna trekt de tentoonstelling verder naar andere steden in Vlaanderen. Meer op https://www.welzijnjong.be/.

