Imazighen serveert Marokkaanse keuken ten voordele van zijn werking

Bart Stouten brengt levensver­haal van Adriaen Willaert

Schrijver, dichter en voormalig Klarapresentator Bart Stouten komt op zondag 7 mei naar de Augustijnenkerk van het Klein Seminarie langs de Roeselaarse Zuidstraat. Hij kruipt er voor de gelegenheid in de huid van componist Adriaen Willaert en legt op een verrassende manier de link tussen polyfonie en poëzie. Deze vertelling is het eindresultaat van een vruchtbare samenwerking naar aanleiding van het project ‘Dichters in residentie’, een initiatief van stadsdichter Edward Hoornaert en dichterscollectief Obsidiaan iin samenwerking met de stad Roeselare. Iedereen is welkom om 15.30 uur.