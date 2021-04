“Ik wil coke snuiven op je kont”: 23-jarige man stalkt tientallen jonge vrouwen die niet met hem op (betaalde) date willen

Roeselare/HarelbekeDe politie is een onderzoek gestart naar een 23-jarige man uit Harelbeke die de voorbije jaren tientallen, mogelijk een paar honderd jonge vrouwen en meisjes uit heel Vlaanderen heeft gestalkt en bedreigd omdat ze niet ingingen op zijn avances. De slachtoffers, onder wie ook enkele minderjarigen, werden benaderd via sociale media. Eén van hen, Merel Decapmaker (20) uit Roeselare, deelde haar ervaringen op Facebook. Tientallen lotgenotes meldden zich. “Die kerel is ziek in zijn hoofd”, klinkt het. “Ik heb het allemaal zo niet bedoeld”, zegt de man zelf.