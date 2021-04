“Ik wil coke snuiven op je kont”: 22-jarige man stalkt tientallen jonge vrouwen die niet met hem op (betaalde) date willen

Roeselare Zien we deze elektri­sche bus, die ‘als een krab’ kan parkeren, binnenkort vaker in Roeselare?

3 april Ook dat bijzondere busje opgemerkt dat zaterdag rondtoerde in het Roeselaarse stadscentrum? Het gaat om de Aptis, een 100 procent elektrische bus van het bedrijf Alstom, waarmee dezer dagen proefritten gemaakt worden in tal van Vlaamse steden. De e-bus is opvallend toegankelijk voor rolstoelgebruikers en met zijn kleine draaicirkel gemaakt voor stedelijke omgevingen. “Hij kan parkeren als een krab”, zegt Robert Seghers, business development director van Alstom.