“Ik ben van plan alle scholen, ziekenhuizen en politie neer te schieten”: jongeman (19) die dreigt met “grootste schietpartij in Belgische geschiedenis” opgepakt

Om 2.44 uur donderdagmorgen landde in de mailbox van tientallen bestemmelingen uit onder meer de media een merkwaardig bericht met als onderwerp ‘Mijn laatste dag’. Daarin stelde een jongeman zich voor, met zijn naam en adres. Wat volgde, deed wenkbrauwen fronsen. “Vandaag om 12 uur ben ik van plan de grootste schietpartij te plegen met mijn Browning Model 1922 (het standaardpistool van het Nederlandse leger in de Tweede Wereldoorlog, red.) . Ik ben van plan alle scholen, ziekenhuizen en de politie neer te schieten. Iedereen is een doelwit. Ik vermoord iedereen die in zicht komt. Let op mijn woorden, jullie zijn allemaal mijn doelwit. Pijpbommen worden ook geplant buiten elke school, ziekenhuis en politiegebouw. Mijn vader zal me ook helpen om zoveel mogelijk mensen te vermoorden.”

Met geweer aan school

De naam van de afzender deed meteen een belletje rinkelen bij de politiediensten. De jongeman dreigde in maart van dit jaar namelijk ook al eens met een mogelijke aanslag. “Om 15.45 uur zal ik aan de school staan met een geweer”, stond er toen te lezen in een mail die was gericht naar drie Roeselaarse scholen en het AZ Delta. Uiteindelijk bleek daar niks van aan. De jongeman werd opgepakt, bij hem thuis, en verklaarde dat hij helemaal geen mail had gestuurd. Hij verwees toen wel naar een hackerscollectief waarvan hij ruim drie jaar geleden deel uitmaakte. “Mogelijk doen zij dit om mij in een slecht daglicht te stellen”, verklaarde hij.

Thuis opgepakt

Na de mail van woensdagnacht snelde de politie donderdagmorgen in alle vroegte naar de woning van de jongeman. “Hij werd opgepakt, net als zijn vader trouwens. Beiden zullen ondervraagd worden”, zegt Tom Janssens, woordvoerder van het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. “Maar het heeft er op dit moment alle schijn van dat de nieuwe mail niet afkomstig is van de jongeman zelf. We leiden dat onder meer af uit het taalgebruik in het bericht maar het is bovendien allerminst verstandig om een dergelijke mail in eigen naam te sturen. We denken in de richting van het hackerscollectief dat op internationale schaal actief is en ook al wereldsterren heeft aangevallen. De jongeman uit Roeselare maakte een tijd deel uit van dat collectief maar stapte er toen uit. Kennelijk ligt dat nog altijd gevoelig bij de andere leden en is de mail van afgelopen nacht enkel bedoeld om hem in een slecht daglicht te stellen. Onderzoek van het in beslag genomen computermateriaal van de jongeman zal allicht veel duidelijk maken.”