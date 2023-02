Ijssalon Gelateria Italia zit in een nieuw jasje: “Gedacht aan fris likje verf, geëindigd met totaalrenovatie”

Bert Watteny (42) en Wendy Vanden Nest (35) vormen al twaalf jaar een goede tandem bij de uitbating van het ijssalon op de Grote Markt van Roeselare. “We vonden het daarom wel eens tijd om alles in een nieuw kleedje te stoppen”, vertelt het duo. “We dachten eerst enkel een fris likje verf aan te brengen, maar stilaan daagde het ons dat we wel meer zagen in een totaalrenovatie. Met dank aan een homecoach die ons via enkele 3D-beelden liet zien wat hier mogelijk was. Daarop hebben we ook de elektriciteit volledig heraangelegd en hebben we ook de plafonds, muren en verlichting aangepakt. De vitrine is nog dezelfde als vroeger, maar zit nu een vaste constructie. Verder hebben we voor een nieuwe inrichting gekozen, zodat we vol goede moed aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.”