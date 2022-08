Ijsjes zorgen voor verkoeling

Lichtervelde Nieuw concept in de maak voor gemeente­raads­zaal na instorting plafond? “We zouden ook zonder vals plafond kunnen werken, zodat je het dakgebinte ziet”

Nadat een maand geleden het plafond van de gemeenteraadszaal plots naar beneden denderde is het puin opgeruimd, maar vergaderen in de zaal zal niet meer voor dit jaar zijn. Niet alleen verpletterde het plafond de microfoons van de raadsleden, ook de meubels raakten zwaar beschadigd. Het gemeentebestuur denkt nu na over hoe het verder moet. “Ofwel gaan we eenvoudig voor een vervangingsplafond, ofwel kiezen we voor een ander concept.”

9 augustus