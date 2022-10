Ierse ambassadeur en vereniging Vlaanderen-Ierland eren Ierse soldaten die sneuvelden in WOI

Koolskamp Davids­fonds reikt prijzen fietszoek­tocht uit

Davidsfonds Koolskamp organiseerde deze zomer voor de tweede maal een fietszoektocht in Koolskamp, Egem en Pittem. Afgelopen weekend zetten ze de winnaars in de bloemetjes in café In De Zwaan. De eerste prijs was weggelegd voor Dominiek Leenknecht. Hij ging aan de haal met een waardebon van restaurant De Couter In Pittem. Chantal Houtteman en Jerry Jacobs maakten de top drie compleet. Alle winnaars en ook de antwoorden van de fietszoektocht zijn terug te vinden op https://www.df-koolskamp.be.

