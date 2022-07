Ic Dien viert laureaten

Het einde van het schooljaar stond voor een 50-tal afstuderende verpleegkundigen van IC Dien in Roeselare synoniem met een feestelijk moment: hun proclamatie met de uitreiking van de diploma’s in het Peristylium in Gits in het bijzijn van onze burgemeester Kris Declercq en schepen Bart Wenes. “Een plechtig moment, zeker met de eedaflegging”, vertelt directeur Luc Vanrobaeys. “De studenten die bij ons de opleiding verpleegkunde starten, koesteren vaak al lang de droom om verpleegkundige te worden. Eindelijk gaat die dan ook, na hard werken, in vervulling. Dit jaar doen we ook iets nieuw: vanuit elke uitstroomrichting wordt 1 laureaat gekozen die een uitmuntende stage heeft gedaan. Zij krijgen een attentie vanuit de school.” Alle afstuderenden gaan meteen aan het werk. Meer op www.icdien.be. Inschrijven kan dagelijks tot en met 8 juli en opnieuw vanaf 16 augustus.