Ic Dien helpt vacatures in te vullen met jobbeurs

“We hebben voor deze eerste keer het aantal standhouders gelimiteerd tot 30 en de plaatsen waren in een mum van tijd ingenomen”, vertelt directeur Luc Vanrobaeys. “De jobbeurs is nu nog bedoeld voor onze eigen studenten maar wie weet wat de toekomst brengt? Het is niet gebruikelijk dat een onderwijsinstelling het initiatief neemt om een jobbeurs te organiseren. Maar er staan heel wat vacatures voor verzorgend en verpleegkundig personeel open bij onze stagepartners en we willen hen helpen om de vacatures in te vullen. Op deze manier kunnen we de werkgevers en onze studenten dichter bij elkaar brengen. Via de jobbeurs kunnen de zorgvoorzieningen de studenten warm maken voor een weekend- of vakantiejob en misschien vinden de afstuderende studenten hier wel de ideale match met hun toekomstige werkgever.”