“I will kill you”: TikTokster Tyra (19) zomaar aangevallen in station van Oostende

Roeselare PVDA voert actie aan poorten VDL Bus voor echte loonsverho­ging

23 maart PVDA voerde dinsdag actie aan de hoofdpoort van VDL Bus Roeselare. Zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds was er een delegatie van de partij te vinden. Het pleit voor een echte loonsverhoging voor het personeel van de busbouwer en zette gelijkaardige acties op bij onder andere Barco in Kortrijk. “We zijn zeker niet tegen het bedrijf”, benadrukt Ronny Saelen, voorzitter van PVDA Roeselare. “Maar we ijvere