Huwelijksbootje Frans en Anna vaart 60 jaar

Izegem Sandy heeft met ‘Wachten op het einde’ tweede roman klaar : “Teloorgang van christelij­ke waarden onder de loep”

In 2036 is Daniël Lambert nog een van de laatst overgebleven ‘echte’ Vlaamse katholieken. België is opgeheven en ingelijfd als Amerikaanse staat. In die wereld, die door enkele rijken geregeerd wordt, krijgt hij een veroordeling tot re-integratie. Die opmerkelijke premisse is wat Sandy Terryn in zijn tweede boek ‘Wachten op het einde’ belooft.

18 augustus