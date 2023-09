Hulpdiensten evacueren verdieping woonzorgcentrum Westerlinde tijdens droogkastbrand: één iemand bevangen door rook

De brand ontstond om 7.30 uur, naar verluidt op de tweede verdieping, aan een droogkast in een technische ruimte. Dat ging gepaard met een serieuze rookontwikkeling. De situatie was vrij snel onder controle maar intussen werd wel al het medisch interventieplan geactiveerd. Onder meer tal van Rode Kruis-medewerkers stonden paraat om hulp te bieden maar na een tijdje bleek dat niet nodig. In het woonzorgcentrum Westerlinde werd wel één verdieping ontruimd. 16 bewoners verhuisden in sneltempo naar een ander lokaal zodat de brandweer de verdieping kon ventileren waar de brand zich had voorgedaan. Eén iemand raakte licht bevangen door rook en werd ter plaatse verzorgd.

Dominiek Savio

In de technische ruimte waar de brand woedde, is de schade aanzienlijk. Enkele kamers van bewoners liepen rookschade op. Geluk bij een ongeluk: het was dinsdagmorgen ook veel minder druk dan het de voorbije drie jaar op de site van het woonzorgcentrum. Daar huisde tot deze zomer namelijk ook de basisschool van Dominiek Savio, in afwachting van de realisatie van een gloednieuw schoolgebouw op de terreinen van Dominiek Savio in Gits. Drie jaar lang ‘verhuisde’ de basisschool naar de Westlaan in Roeselare. Vorige vrijdag namen de tientallen kinderen, leerkrachten, verzorgsters leefgroepwerkers, therapeuten en administratief personeel hun intrek in de gloednieuwe school in Gits waar vroeger ’t Withuys stond.