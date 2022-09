Hogeschool VIVES campus Roeselare redde 130 ton voedseloverschotten via distributieplatform Flavour

“Binnen Flavour zochten we nieuwe manieren om voedsel te redden en daarmee jobs te creëren voor mensen in moeilijkheden. In september sloten we het project af in Brussel met verbluffende cijfers. Elke geïnvesteerde euro in het project leverde 9,04 euro sociale meerwaarde op”, weet Kaat Vanhegen, onderzoeker Food Processing bij Hogeschool VIVES. Binnen het project werd tussen juni 2020 en december 2021 bijna 130 ton voedseloverschotten herverdeeld aan sociale organisaties. Daarmee werden meteen ook 440 ton minder broeikasgassen uitgestoten.

Sociale tewerkstelling

Via het project werd heel wat voedselonzekerheid weggenomen. Dit heeft als rechtstreeks gevolg dat de fysieke gezondheid van heel wat mensen is verbeterd. “Binnen het project was er heel wat sociale tewerkstelling”, aldus Alexia Sabbe, onderzoeker Sociale Innovatie. “Verschillende posities werden gecreëerd voor werknemers via artikel 60. Zo kregen mensen die verder van de arbeidsmarkt staan de kans om terug aan de slag te gaan. Het viel op dat deze mensen na verloop van tijd veel meer zelfvertrouwen hadden, ze waren minder sociaal geïsoleerd en het gaf hen enorm veel voldoening dat ze andere mensen konden helpen.”

De algemene conclusies over Flavour zijn bijzonder positief bij Vives. “De cijfers tonen het belang van een inclusieve sociale economie. Het is goedkoper voor de samenleving om mensen een job te geven, dan om ze in armoede te laten zitten. Het project toont ook dat we zorgvuldiger moeten omspringen met voedsel. Niet alleen omdat het goed is voor het klimaat, maar ook omdat het een positieve sociale impact heeft”, besluit Astrid Van Haecht, onderzoeker Food Processing.

