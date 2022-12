Hogere subsidie voor individuele behandeling afvalwater

Volgens de Vlaamse milieuwetgeving moet al het afvalwater gezuiverd worden. Dat kan in een rioolwaterzuiveringsinstallatie of in een individuele behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater. “Het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij bepaalt in welke straten er openbare riolering komt en in welke straten niet”, verduidelijkt schepen Francis Debruyne (CD&V). “In dat laatste geval moeten de woningen zelf beschikken over een eigen individuele behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater. Dit wordt ook omschreven als woningen die gelegen zijn in het ‘individueel te optimaliseren buitengebied’. Met het vernieuwd stedelijk subsidiereglement, waarbij het subsidiebedrag wordt opgetrokken van 625 tot 1.000 euro, willen we de bewoners van dit gebied een extra ondersteuning bieden.”