Hoeveelheid zwerfvuil daalt, sigarettenpeuken zijn grootste probleem

Het was CD&V-raadslid Tom Vandenkendelaere die de jaarlijkse zwerfvuilactie ter sprake bracht tijdens de gemeenteraad. In eerste instantie wou hij z’n respect uitspreken voor de 660 Roeselarenaars die zich dit jaar engageerden voor de opruimactie. “Maar helaas bewijst dit dat er jammer genoeg nog steeds zwerfvuil is dat moet opgeruimd worden”, aldus Vandenkendelaere. “Wat is de evolutie van de opgehaalde hoeveelheid in die afgelopen jaren? Welke zijn de meest voorkomende voorwerpen? Hoe evolueert het aantal vrijwilligers dat ieder jaar deelneemt?”

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V) liet verstaan dat de hoeveelheid zwerfvuil die jaar na jaar wordt opgeruimd daalt. “In 2022 was er nog sprake van 12.000 liter, dit jaar werd er 8.000 liter opgehaald”, zegt hij. “Ook zien we een daling van het afval dat bij de glasbol opgeruimd moet worden. In 2019 was dat nog 53.000 liter, in 2022 37.000 liter. In het buitengebied worden vooral drankverpakkingen, zowel blikjes als glazen flessen, aangetroffen. In het centrum vormen de sigarettenpeuken het grote probleem. Het zijn er echt veel te veel en we gaan hier echt moeten ingrijpen. Qua aantal vrijwilligers zien we wel een daling sinds corona. Maar wat opvaltis dat er meer gezinnen en wijkcomités deelnemen en dat er ook enkele bedrijven zijn die zich engageren om wekelijks het bedrijventerrein waar ze gevestigd zijn op te ruimen.”