“Hij vertrok met gierende banden aan de lichten, de papieren waaiden uit zijn auto”: al 17 keer veroorzaakte West-Vlaming (31) ongeval

Paaseieren­raap op Heilig Kruisplein

Na twee jaar niet, kan het jong geweld op paaszondag opnieuw paaseieren rapen op het Heilig Kruisplein in Beveren. De organisatie ligt echter niet langer in handen van Beveren Bruist, maar werd overgenomen door Movan Accountancy. Naast het sprokkelen van eieren, staan er ook leuke paasspelletjes op de agenda en wordt er ook een gezellige bar voorzien. Inschrijven is een must en doe je via https://paaseierenraapbeveren.be/. Wie zelf een paasmandje meebrengt, krijgt een snoepzakje. De paaseierenraap start om 10 uur en duurt tot de middag.