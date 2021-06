“Hij kon die nacht niet slapen, en ging op zoek naar een prooi”: de lustmoord van ‘Dracula’ op studente Charlotte (18) hield Roeselare maandenlang in de ban

Roeselare Tuinran­gers geven straks ecologisch tuinadvies

11 juni Roeselare wil vergroenen en daarin spelen de tuinen een belangrijke rol. Gemiddeld beslaan Vlaamse tuinen 9% van de totale oppervlakte en het natuurpotentieel ervan is dan ook gigantisch. Daarom wil de stad inzetten op ecologisch tuinadvies. “We starten dan ook een gloednieuwe vrijwilligerswerking op rond een team van ‘Tuinrangers’”, weet schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “Na een zesdaagse training door de specialisten van Inverde, de opleidingstak van Natuur en Bos ben je klaar voor je eerste tuinsafari. Met behulp van je safarikit toon je aan jong en oud wat er allemaal voor fascinerende ‘wildlife’ leeft in hun tuin. Vervolgens heb je een gezellige babbel en geef je – aan de hand van handige fiches – deskundig advies over wat er misschien nog beter kan.” Zo’n tuinsafari duurt al gauw twee uur. Wie zich wil engageren als Tuinranger heeft dus best wel wat tijd vrij. Verder is het mooi meegenomen als je al een aantal planten- en diersoorten kan herkennen, enige ervaring met tuinieren en veel goesting om bij te leren en het nodige enthousiasme om je passie door te geven aan jong en oud hebt. Ook vertrouwdheid met een smartphone en Facebook helpt.