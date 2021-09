Hij buitte jarenlang prostituees uit, maar zette Roeselaarse plaatser van zonnepanelen ook eigen dood in scène in Thailand?

Izegem Jeugdbewe­gin­gen centraal op nieuwe brandweer­ka­len­der: “Ook zij verdienen een steuntje in de rug”

13 september Geen foto’s van blinkende interventiewagens en pompiers in actie op de brandweerkalender die vanaf later deze maand van deur tot deur verkocht wordt in Izegem. “We zetten dit keer de jeugdbewegingen in de kijker”, zegt Christophe Soete. “Toevallig zijn er daarvan 12 in Izegem, onze eigen jeugdbrandweer inbegrepen. Evenveel als er maanden in een jaar zijn en dus ideaal voor onze kalender.”