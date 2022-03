Hiermee moet je rekening houden bij start Dwars door Vlaanderen

Roeselare Vlaams Belang wil sirene Civiele Bescher­ming weer laten loeien, stadsbe­stuur zet in op BE-Alert

Als het van oppositiepartij Vlaams Belang afhangt, dan zou de sirene van de Civiele Bescherming die op het WZC Sint-Henricus staat opnieuw maandelijks getest worden. Dat gebeurde tussen juli 2015 en oktober 2018 telkens op de eerste donderdag van de maand om 12.30 uur. “Zou het in deze op zijn minst bizarre tijden geen goed idee zijn om de sirenes opnieuw maandelijks te activeren?”, vraagt gemeenteraadslid Filip Deforche zich af. “Zou dit geen daad kunnen zijn die geruststelling brengt bij onze bevolking? Een daad waaruit duidelijk alertheid blijkt?” In een schriftelijk antwoord op die vragen laten burgemeester Kris Declercq (CD&V) en algemeen directeur Geert Sintobin weten dat het Crisiscentrum in 2017 besliste de sirenes af te bouwen en dat sindsdien volop de kaart getrokken wordt van BE-Alert. “De stad Roeselare trad op 27 maart 2017 toe tot BE-Alert. Inmiddels zijn er op ons grondgebied 6.851 abonnees. Grote voordeel is dat die abonnees via meerdere kanalen bereikbaar zijn, los van de plaats waar ze zich bij de alarmering bevinden. Het systeem met de sirene dekte altijd maar een zeer klein deel van het Roeselaarse grondgebied af.” De stad blijft verder inspanningen leveren om de groep abonnees op BE-Alert nog te vergroten.

17 maart