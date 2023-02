“Het zijn mietjes”: Vrouw (46) voor rechter na weerspannigheid tegen agenten

Duo dringt binnen in woning cannabis­dea­ler en tuigt hem af: “We werden zelf bedreigd en moesten dit doen”

Twee jongemannen van 22 jaar uit Roeselare en Wevelgem drongen in augustus vorig jaar binnen in de woning van een cannabisdealer in Roeselare. Ze tuigden de bewoner ook zwaar af. “We moesten dit doen in opdracht van een grote cocaïnedealer uit Menen”, klinkt het.