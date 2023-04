“Het zijn mietjes”: 2 maanden met uitstel voor vrouw (46) na weerspannigheid

Man (58) die zorgbehoe­ven­de vrouw (69) in de buik stak blijft een maand langer in de cel

De man die vorig weekend zijn zorgbehoevende vrouw in hun woning in de Mariastraat in Roeselare in de buik stak, blijft een maand langer in de cel. De man ontkent nog altijd zijn vrouw te hebben neergestoken en raakte zelf ook gewond. “Wat er precies is gebeurd, is nog altijd niet duidelijk”, zegt zijn advocaat Randall Huysentruyt.