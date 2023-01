Het Vlinderhuis staat al 10 jaar klaar voor kinderen van patiënten AZ Delta: “Ze tonen zich opgelucht en dankbaar als we hen eerlijk inlichten”

Wat begon als een project in het toenmalige Heilig-Hartziekenhuis, is ondertussen een vaste waarde geworden binnen AZ Delta. “Van bij de start is er zowel een groepsaanbod op woensdagnamiddag als een individueel aanbod bij de kinderpsycholoog. Zowel kinderen, jongeren, ouders als hulpverleners kunnen in het Vlinderhuis terecht voor advies en ondersteuning”, vertelt coördinator Ilse Doom die mee aan de wieg stond van het initiatief.

Ruim 600 kinderen die geconfronteerd werden met ziekte, overlijden of een andere ingrijpende gebeurtenis, kregen de voorbije jaren ondersteuning. “Dit kan gaan van een eenmalig contact zoals bij een slechtnieuwsgesprek, tot ondersteuning bij een eerste bezoek op bijvoorbeeld intensieve zorg of ondersteuning bij een afscheid. Maar sommigen komen ook gedurende langere tijd naar het Vlinderhuis, zolang als nodig. Eventueel wordt er hierbij ook verwezen naar externe dienst. “

Campus Rumbeke

Kinderen krijgen in Het Vlinderhuis uitleg over de aandoening of de behandeling, er is ruimte om op verhaal te komen, vragen te stellen, stil te staan bij hun gevoelens en wat de impact is van de aandoening op hun eigen leefwereld. “Dit kan op woensdagnamiddag samen met lotgenootjes ofwel individueel bij de kinder- en jeugdpsycholoog”, weet Ilse. “Het aanbod is er voor alle campussen en afdelingen. De begeleidingsruimte van het Vlinderhuis bevindt zich op campus Rumbeke.”

Na tien jaar is Ilse meer dan overtuigd van de meerwaarde van het Vlinderhuis. “Er zijn heel wat momenten die ik onthoud uit die 10 jaar, maar in het algemeen onthoud ik vooral de opluchting en dankbaarheid bij kinderen wanneer ze eerlijk worden ingelicht. Meestal weten ze al heel veel, want ze vangen meer op dan volwassenen soms denken. Maar ze durven vaak niet te praten hierover, omdat ze het zogezegd nog niet mogen weten. Door er toch over te praten, kunnen ze hun gevoelens delen en beter begrijpen wat er gebeurt. Dit geeft veiligheid, hoe moeilijk de situatie ook is.”

Troostknuffel

Dankzij vzw Maiks sterrenhuisje, opgericht na het overlijden van de 17-jarige Maik VanBeversluys in 2015, kan het Vlinderhuis de kinderen ook een gehaakte troostknuffel aanbieden. “Het raakt me om te zien hoeveel dit voor hun betekent. Veel kinderen nemen de knuffel stevig vast en laten hem niet meteen meer los. Een meisje dat afscheid kwam nemen van haar papa zei me op weg naar de afdeling letterlijk dat ze zo blij was dat ze nog een tekening mocht maken voor haar papa. Daarnaast vertelde ze ook dat ze zich veilig voelde bij haar knuffel. Dat zijn heel waardevolle momenten.”

