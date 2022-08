“Het moet lukken. We hebben geen alternatief”: Alle hens aan dek om nieuwbouw VABI tegen 1 september klaar te krijgen

Het is een bedrijvigheid van jewelste in het VABI langs de Roeselaarse Zuidstraat. Er worden buitenkooien voor de afdeling dierenzorg gemonteerd, een balie geïnstalleerd, schilders zijn er aan de slag, op het dak worden zones voorstadstuinbouw aangelegd… 1 september nadert en de klok tikt want het VABI moet en zal haar 710 leerlingen volgende week verwelkomen in hun nieuwbouw. Die kwam op de plaats van het vroegere schoolgebouw op campus Zuid. “Dat gebouw was verouderd en te klein geworden”, weet adjunct-directeur Els Degraeve. “In december 2020 ging het tegen de vlakte en in maart 2021 legden we de eerste steen van de nieuwbouw.”

Trimsalon

Dat is allesbehalve een klassiek gebouw geworden want VABI biedt studierichtingen als dierenzorg, biotechnische wetenschappen en land- en tuinbouw aan. “De aannemers keken inderdaad af en toe wel eens vreemd op toen we hen vroegen om bijvoorbeeld kasten te maken voor levende voederdieren, een trimsalon te voorzien, of een hoek in een lokaal uit te rusten met een ander plafond omdat onze leguaan zou kunnen ontsnappen via een traditioneel vals plafond”, lacht directeur Bart Vandenberghe.

Volledig scherm Er is nog wat werk aan de winkel voordat het nieuwe schooljaar kan starten in het VABI. © CDR

Geen alternatief

De werken zaten steeds mooi op schema. Maar nu het nieuwe schooljaar om de hoek loert, stijgt de stress. “Het moet lukken om op 1 september te starten in de nieuwbouw. We hebben geen alternatief”, zegt Degraeve. “De prefablokalen die we tijdens de bouw gebruikten, zijn ondertussen verhuisd naar BuSO Onze Jeugd waar ze ook bouwplannen hebben. Maar de aannemers verzekeren ons dat het goed komt.” “Elke keer dat we de nieuwbouw binnenstappen zien we ook wel dat het goed vooruit gaat”, pikt Bart in. “Grootste werken zijn nog het testen van alle technieken en het toegankelijk maken van het gebouw. Er moeten nog verschillende keuringen gebeuren vooraleer we leerlingen mogen verwelkomen. Het is de bedoeling dat de aannemers tegen eind deze week klaar zijn. Dan hebben we volgende week nog de tijd om het gebouw volledig in te richten.”

De focus ligt nu op het gebouw zelf. “Straks zullen de leerlingen ook nog een duit in het zakje doen. Zij zullen onder meer instaan voor de verhuis van de dieren naar de nieuwbouw, maar ook een groot deel van de omgevingsaanleg zal door hen gebeuren. De leerkrachten staan trouwens al te trappelen om te starten. Ze verkenden al regelmatig de nieuwbouw die sowieso een heel aangename werkomgeving wordt. Lichtrijk, ruim en voorzien van alle comfort en nieuwste technieken.”

Volledig scherm Er wordt nog volop gewerkt in de nieuwbouw van het VABI. © CDR

Prijsherzieningen

Prijskaartje van dit alles? Om en bij de 5,5 miljoen euro. “60% hiervan is gesubsidieerd door Agion, de rest wordt betaald door het bouwfonds van Scholengroep Sint-Michiel”, weet de directeur. “Er zijn door de stijgende prijzen van de bouwstoffen wel enkele herzieningen gebeurd, maar we hadden het geluk dat het dossier al stevig op de rails stond en er al verschillende afspraken gemaakt waren voor de prijzen echt de pan begonnen uit te swingen.”

Ook de komende jaren zal er trouwens nog heel wat bewegen op Campus Zuid. Zo plant VABI dit najaar nog de bouw van een nieuwe serre, wordt er volgend schooljaar werk gemaakt van een nieuwbouw voor Internaat Zuid en ook de mobiliteit op heel de site wordt herbekeken. De hoofdingang zal zich op termijn situeren langs de Veldstraat, terwijl de campus zelf zo verkeersluw mogelijk wordt.

Volledig scherm Directeur Bart Vandenberghe en adjunct-directeur Els Degraeve met op de achtergrond de balie in opbouw. © CDR

