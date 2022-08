Herfstvaccinatie opnieuw in vroegere gebouwen Crea Print Group

Roeselare Rommel­markt Roeselaar­se Dieren­vrien­den vervroegd

De rommelmarkt ten voordele van De Roeselaarse Dierenvrienden die in september georganiseerd wordt op de parking van Hubo, Seats and Sofa’s en Vanden Borre langs de Brugsesteenweg wordt vervroegd van datum. Snuisteren naar dat ultieme item zal al kunnen op 11 in plaats van op 25 september. “Door corona kon deze rommelmarkt niet plaatsvinden in 2020 en 2021", vertelt Jean-Pierre Caulier. “Dit jaar zijn we genoodzaakt om de datum iets te vervroegen maar vanaf 2023 is het de bedoeling dat de rommelmarkt er telkens plaatsvindt op de tweede zondag van april. Bovendien wordt de rommelmarkt voortaan georganiseerd in samenwerking met De Kleine Beer vzw die zal zorgen voor de begeleiding de dag zelf.” Meer info en inschrijven via Jean-Pierre op 0474/18 70 13 of via info@deroeselaarsedierenvrienden.be.

22 augustus