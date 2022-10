Herfsttaferelen en jachthoornklanken in Sint-Martinuskerk

Roeselare Roeselaar­se Aferdita lanceert eigen modelabel: “Collecties die ik zelf graag zie en waarvan ik ervaar dat ze amper beschik­baar zijn”

Aferdita Selmani (36) is klaar om vanuit Roeselare de internationale modewereld te veroveren. Ze lanceerde zopas haar eigen modelabel dat zowel een ready-to-wear als een couture collectie omvat. Alle door haar ontwerpen en in eigen land met de hand gemaakte kledingstukken zijn op vandaag uitsluitend te koop via Aferdita’s webshop. “Maar op termijn denk ik aan een pop-up store en zou ik mijn collecties ook graag aanbieden in boetieks die focussen op Belgische mode”, klinkt het ambitieus.

12 oktober