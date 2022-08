Heraanleg Arme Klarenstraat klaar tegen 1 september, vernieuwing Diksmuidsesteenweg enkele maanden uitgesteld

Volgende week start de vernieuwing van het wegdek in de Ooststraat, tussen de Grote Markt en het kruispunt met de Jan Mahieustraat/Delaerestraat. Maar dat is niet de enige werf in het hartje van de stad. Schepen van openbaar domein Francis Debruyne (CD&V) licht voor ons de stand van zaken toe. “Het einde van de heraanleg van de Ardooisesteenweg was aanvankelijk voorzien voor eind oktober maar daar zitten we meer dan goed op schema en zullen we de werken wellicht iets vroeger kunnen afronden”, zegt hij. “In de Arme Klarenstraat, die niet alleen een bovengrondse makeover kreeg maar ook nieuwe rioleringen en waar het warmtenet voorzien werd, moeten de werken tegen 1 september klaar zijn en ook in de Jules Lagaelaan zitten we op schema.”