Heraanleg Ardooisesteenweg voor op schema

Roeselare Wijkwer­king De Ruiter viert 50e verjaardag: “Het is opvallend dat van veel families generatie na generatie hier blijft wonen”

De wijkwerking van De Ruiter is 50 jaar jong. Het wijkcomité mag zich daarmee één van de oudste wijkcomités van Roeselare noemen en blijft inzetten op een warm thuisgevoel voor alle bewoners. Hun bijzondere verjaardag vieren ze op 26 maart met een terugblik in het verleden en een vooruitblik in de toekomst.

