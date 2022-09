Harmonie St. Cecilia deelt hun liefde voor muziek met gratis concert

Oostrozebeke INTERVIEW. Verzorger ‘Foxie’ kneedt Van Aert en Evenepoel klaar voor WK in Wollongong: “Net als Remco heb ik hier ook al een serieuze ‘klop’ gekregen”

Als een Belg op het WK wielrennen in het Australische Wollongong als eerste over de streep rijdt, is de kans groot dat hij mee is klaargestoomd door Chris ‘Foxie’ De Vos (55) uit Oostrozebeke. Als verzorger bezorgt hij Wout, Remco en co geregeld deugddoende massages, maar hij helpt hen ook op tal van andere vlakken. “Aan tafel durven we met de West-Vlamingen wel al eens een grapje uithalen.”

