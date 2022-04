Hap! Eerste gat in voorgevel luidt definitief einde van Zuidpand in

Rumbeke Koninklij­ke Harmonie Sint Cecilia op het podium met Gunther Neefs

Dan toch. Twee jaar nadat Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rumbeke liet weten dat ze Gunther Neefs zouden verwelkomen voor een concert, maar die plannen door corona tijdelijk in de koelkast moesten stoppen, kan dit optreden op vrijdag 6 mei uiteindelijk toch plaatsvinden. Onder begeleiding van de harmonie zal Neefs in theaterzaal OCAR zijn programma Roots 66 brengen. Dit is een zoektocht van 5.000 kilometer naar de roots van de muziek langs de Route 66 . Het concert is op te delen in twee delen. In het eerste onderdeel brengt de harmonie ‘Music from Chico to L.A., vervolgens vult Gunther Neefs het tweede deel in begeleid door de Rumbeekse Koninklijke Harmonie. Ook Guy e Pré komt trouwens langs om kennis over de muziek te delen via vijf authentieke clips. Het concert start om 20 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij José Vandecappelle op 051/24.68.67, 0476/54.16.81 of khr.roots66@gmail.com. Meer info, ook over sponsorformules kan je vinden op www.harmonierumbeke.be.

7:10