Hannibal kroont zich tot ‘Het Slimste Reclamebureau ter Wereld’

Roeselare Gratis cadeautjes op maat? Het kan bij Cindy van Het Pakjespara­dijs: “Ook wie zwarte sneeuw ziet geeft graag geschenkje weg”

Heb je het financieel moeilijk? Maar is er iemand uit je omgeving die echt een cadeautje verdient omdat hij of zij jarig of ziek is? Dan kan je voortaan terecht bij Het Pakjesparadijs, een initiatief van de Roeselaarse Cindy Janssen. Zij weet wat het is om zwarte sneeuw te zien en wil nu graag anderen helpen. Dit door materiaal in te zamelen dat ze vervolgens gratis opnieuw verdeelt als geschenkjes op maat.

8 november