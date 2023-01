Handelaars en verenigingen bundelen krachten voor Krottegemse Kroegentocht: “De buurt op een positieve manier laten zien”

RoeselareTien jaar na de laatste editie is de Krottegemse Kroegentocht terug van weggeweest. Op vrijdag 17 maart bundelen 10 Krottegemse handelszaken de krachten om in hun wijk een evenement op te zetten waar gezelligheid en goede muziek troef zijn. “We willen tonen dat Krottegem leeft”, aldus Frederik Turpyn van Barlaban.

Toen Krottegem Kermis, op vandaag gekend als de Krottegemse Feesten, in 2011 nieuw leven werd ingeblazen, lanceerden de Krottegemse Ransels ook een nieuw initiatief: de Krottegemse Kroegentocht. Die kende twee succesvolle edities maar stierf vervolgens een stille dood. Nu wordt het concept opnieuw van onder het stof gehaald op initiatief van Frederik Turpyn en Frank Wauters, uitbaters van respectievelijk de cafés Barlaban en Breda Viva la Vie. “Wij hebben dan wel het vuur aan de lont gestoken, maar het gaat om een initiatief van heel de buurt. Als er over Krottegem gesproken wordt, dan gaat het veel al om initiatieven om de buurt te verbeteren, op te waarderen. Maar het gaat hier goed. Er zijn handelszaken die al decennia actief zijn. De wijk bougeert en via de kroegentocht willen we de deelnemers de buurt op een positieve manier laten zien.”

Meer dan cafés

De Krottegemse Kroegentocht doet op 17 maart meer dan enkel cafés aan. “Een betere naam zou eigenlijk locatietocht zijn want het zijn niet enkel cafés die zich engageren voor het evenement. Zo doet de tocht ook een verzekeringskantoor aan dat door theesommelier Ann Vansteenkiste wordt omgevormd tot een theehuisje, de gelagzaaltjes van een hotel en een voetbalkantine. Een deel van de deelnemers hebben we zelf gecontacteerd, anderen hebben zich zelf aangemeld. Ze hebben allen gemeen dat ze een groot hart hebben voor Krottegem.”

Doorschuifplan

Een kroegentocht gaat traditioneel gepaard met muziek en daarvan kan je er heel wat ontdekken op de wijk over Statie. “Hiervoor hebben we een speciaal concept uitgedokterd met zeven tijdszones gespreid over de tien locaties. Door een doorschuifplan heeft iedereen de kans om op een comfortabele manier zeven van de tien groepen aan het werk te zien. Bovenden programmeerden we verschillende genres.”

© Maxime Petit

Wie waar en wanneer?

De avond wordt afgetrapt om 18.45 uur in Fonduehuis La Paix met Jamina Artist die West-Vlaamse kleinkunst brengt. Vervolgens kan je om 19.30 uur terecht in ofwel Stad Brugge om Pancrase aan het werk te zien, bij Claeren voor Picking Combo of Basscats in Arena. Om 20.25 geen allen nog een tweede optreden op dezelfde locaties. Om 21.15 uur en om 22.05 uur treden singerwongwriter Sean Taylor op in Barlaban, Two Irish Woboys bij Breda Viva la Vie en Meermens in De Bonte Os. Om 22.45 uur ben je welkom bij Inval, Club Roeselare en Kamelejon waar respectievelijk Groove Messiahs, Peter Cody en lokaal hiphoptalet optreden en dit nog eens herhalen om 23.35 uur.

De Krottegemse Kroegentocht, waar je gratis kan aan deelnemen, moet een jaarlijkse traditie worden. “Maar onder de noemer Krottegem Beweegt willen we in de toekomst graag nog meer verbindende initiatieven die gedragen worden door de buurt opzetten. Denk maar aan een sneukeltocht, een fototocht,...”

Meer op www.krottegembeweegt.be.

