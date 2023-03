“Hahaha, ik ben zo dronken”: twee uur na dit berichtje reed Jan D. fietsster Marthe (23) dood

De Hovenier en Familie­hulp zetten deuren open tijdens Dag van de Zorg

Op de Dag van de Zorg, op zondag 19 maart, zetten tweehonderd zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren open voor het publiek. In Roeselare kun je een kijkje nemen in De Hovenier in Rumbeke, het rusthuis in de Hovenierstraat waar 106 senioren verblijven. Iedereen is welkom van 10 tot 17 uur. Om 10, 13 en 15 uur kun je er tijdens een rondleiding proeven van de sfeer, de faciliteiten en het zorg- en dienstenaanbod. Daarnaast verwelkomt Familiehulp je tussen 13.30 en 16.30 uur graag in hun opleidingscentrum in de Henri Horriestraat. je maakt er kennis met de organisatie, hun opleiding en hun jobs. Meer info op www.dagvandezorg.be.