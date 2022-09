H. Horriestraat tijdelijk dicht door verbouwing Gastro Henri

Middelkerke/Oostende ASSISEN BRUGGE. “Nog nooit meegemaakt in onze carrière”: ook wetsdok­ters waren onder indruk van gebruikt geweld bij camping­moord

De ene tegenstrijdige verklaring na de andere legden Romuald Verburgh, Julien Butera en Alain Deltrude af in het onderzoek naar de campingmoord in Middelkerke. Speurders van de FGP en onderzoeksrechter Koen Wittouck probeerden dinsdag de puzzel te leggen voor de volksjury. Op de derde procesdag werd nog maar eens duidelijk hoe makkelijk de beschuldigden over de feiten lijken te gaan. Hoe gruwelijk die waren, bleek nog maar eens uit de getuigenis van de wetsdokters. Herlees alle gebeurtenissen nog eens hieronder in onze liveblog.

27 september